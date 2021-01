Facebook blokkeert restaurant na zwemfilmpje: ‘Dit kost klanten, zijn in een slechte film terechtgekomen’

Een vriendin filmt Christel van Kuik als ze in het water stapt. Heel even van de zijkant, daarna alleen haar rug. Niks mis mee, zou je denken: je ziet huid en een bikini. Facebook heeft daar een heel andere mening over toen het filmpje via dat platform online werd gezet: het account van Van Kuik is gesloten.

Zak en as

Van Kuik, die het hele jaar door in open water zwemt, zit in zak en as. ,,Ook ons zakelijk account is op zwart gegaan. Dat is voor ons restaurant een ramp.” Facebook was voor haar en haar man Bartel hét medium om te adverteren met ’t Spoor in Sprang-Capelle.