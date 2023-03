Factcheck: asielzoekers leven in luxe op cruiseschepen

FactcheckStatenlid voor de PVV in Noord-Brabant Maikel Boon is verontwaardigd. Terwijl de armoede onder Nederlanders toeneemt, krijgen asielzoekers volgens hem drie warme maaltijden geserveerd in luxe hotels en cruiseschepen. Maar is dat zo? AD, de regionale titels, Pointer en Nieuwscheckers doen onderzoek.

Feiten

Op YouTube zijn verschillende video’s van het interieur te vinden van de cruiseschepen waarin asielzoekers worden opgevangen. Zoals de MS Galaxy in Amsterdam, waar de asielzoekers met z’n tweeën in kleine hutten verblijven. Het casino en zwembad zijn gesloten, laat locatiemanager Pieter Deinum van het COA weten.



,,Het is een mooie opvang”, zegt hij tegen een verslaggever van AT5. Maar het is wel sober. ,,Het is een schip met luxe standaard aan boord, maar al die faciliteiten zijn niet beschikbaar. Wij gaan puur voor het opvangen van onze asielzoekers. Ze kunnen er slapen en eten. Alle luxe is afgesloten”, zegt wethouder Rutger Groot Wassink tegen WNL. ,,Ik heb liever dat mensen hier zijn en hier opgevangen worden, dan dat ze gedwongen worden buiten in de regen te slapen. Want we hebben in Nederland een enorm tekort aan opvangplekken”, aldus de wethouder.

In Velsen-Noord ligt nu ook nog een opvangboot. Die zal binnenkort verplaatst worden, besloot het college van B & W na raadpleging van de bevolking. Ook op deze boot zijn het casino, zwembad, winkels en de sauna dicht. Wat de asielzoekers er wel hebben is schurft. Veel van de asielzoekers op de MS Royal Crown voelen zich daarnaast vergeten en verliezen langzaam hoop omdat ze al maanden op de start van hun asielprocedure moeten wachten, ontdekte NRC.

Het is noodopvang, benadrukt COA-woordvoerder Inge Freriksen. ,,Daarmee wordt voorkomen dat mensen buiten moeten slapen, zoals afgelopen zomer het geval was. Hotels en schepen zijn daarbij een serieuze optie omdat het vaak ook mogelijk is op korte termijn een locatie te gebruiken inclusief de faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging of de mogelijkheid van maaltijden die door het hotel worden verzorgd.”

En luxe is het niet, bevestigt ze. ,,Op de schepen zijn bijvoorbeeld alle faciliteiten dicht zoals de winkeltjes, het zwembad en de cinema. Verder worden twee personen ondergebracht in één binnenhut zonder raam of in een buitenhut met patrijspoortje. Ook in de meeste hotels is er één kamer beschikbaar voor twee mensen. Op de reguliere COA-locaties is de opvang ook sober, maar is de leefsituatie over het algemeen beter omdat er meer faciliteiten zijn.”

Zelf koken kunnen de asielzoekers niet in de hotels en cruiseschepen. Er zijn simpelweg geen keukens voor ze. En dus krijgen de bewoners drie keer per dag een maaltijd aangeboden, waarvan één warme maaltijd. ,,Daarbij is het dus eten wat de pot schaft”, zegt Freriksen.

Oordeel

Door een gebrek aan opvanglocaties verblijven asielzoekers inderdaad in hotels en op cruiseschepen. Maar dat ze daar een luxe leven leiden, zoals Boon en Wilders stellen, klopt niet.

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD, de regionale titels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.