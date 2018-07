Familie blij met onderzoek dood Ivana Smit

De 18-jarige Smit overleed op 7 december vorig jaar. Ze was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar, dat ze ontmoette tijdens een avond stappen. In de hotelkamer zou volgens het stel een trio plaats hebben gevonden. Smit werd uiteindelijk dood aangetroffen aan de voet van het hotel. De politie kwam al snel met de conclusie dat er sprake was van een ongeluk.

Fred Agenjo, oom van Ivana Smit, stelt dat de familie 'zonder meer' blij is met de nieuwste ontwikkelingen. ,,Wat er nu is aangekondigd, is dat zeven maanden van onderzoek wordt voorgelegd aan een zogenaamde 'coroners court', die gaat wegen of het onderzoek deugdelijk is geweest en of het bewijsmateriaal deugdelijk is. Uiteindelijk kan dat leiden tot een strafrechtelijke vervolging. Het is een op papier onafhankelijke weging van het bewijs en we zien dit wel degelijk als een kans om het dossier in te kunnen zien. Voor het eerst. Dit is een interessant moment omdat we het kunnen vergelijken met onze eigen bevindingen.''

Ultra zichtbaar

De familie liet in Nederland forensisch-pathaloog Frank van de Goot onderzoek doen toen het lichaam van Smit terug in Nederland was. Van de Goot meent dat Smit waarschijnlijk al dood was voor ze de grond raakte. ,,Als de patholoog in Maleisië X heeft gevonden en onze patholoog Y, dan kunnen we ze vragen om dat verschil te duiden. Ons is verteld dat de procedure zichtbaar is, voor iedereen toegankelijk, en dat is wel degelijk een positieve trendbreuk voor ons.''



Agenjo is wel voorzichtig optimistisch. ,,De bron van al het bewijs is natuurlijk wel de Maleisische politie en die heeft als insteek om te doen alsof er niets aan de hand is. Dat het toch echt om een vervelend ongelukje ging en dat iedereen maar verder moet gaan met zijn leven. Maar we krijgen in ieder geval nu wel inzicht in het dossier. Dan hebben we ook de mogelijkheid om het tegen te spreken.''

Misdrijf

De familie heeft nog steeds de overtuiging dat Ivana door een misdrijf om het leven is gekomen. ,,Wij weten met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er geen sprake is van een ongeluk. Ieder weldenkend mens die alle feiten kent, zal dat beamen.''

Volgens Agenjo zijn er teveel verdachte omstandigheden. ,,Neem alleen al het feit dat de PMMA, de drug die in haar lichaam werd gevonden, zonder afbreukresidu werd gevonden. Met andere woorden: vlak voor haar dood ingenomen. En dat op het moment dat het echtpaar beweerd geslapen te hebben en in combinatie met haar verwondingen aan zowel hoofd als handen. Als je alles bij elkaar optelt, haar naaktheid en de lange tijd tussen haar dood en haar vondst, als je dat als onafhankelijke partij onder ogen krijgt, dan moet je daarbij je wenkbrauwen fronsen. En dat is waar wij op uit zijn: fronsende wenkbrauwen.''