Familie Fortuyn ziet af van aangifte tegen docent die riep ‘Volkert, waar ben je’

De docent had, zo stelt de universiteit, kunnen weten dat zijn kwetsende opmerking als bedreigend kan worden gezien en daarmee schadelijk voor de universiteit is. ,,Medewerkers hebben het recht om hun mening te uiten, zeker ook als privépersoon op sociale media. Het betreft hier echter een in het publieke domein, op internet, geuite verwijzing naar de moord op Pim Fortuyn in de context van een verkiezingsoverwinning’’, klinkt het. Volgens de universiteit gaat de ‘disciplinaire maatregel’ verder dan een berisping. ,,Het houdt in dat strafontslag wordt opgelegd, maar nog niet wordt uitgevoerd. De medewerker krijgt dus nog een nieuwe kans. Er geldt een proeftijd van twee jaar.'' De post leidde tot tientallen klachten, van zowel binnen als buiten de universiteit. De docent werd door de Universiteit Utrecht op non-actief gezet.

Familie Fortuyn

Simon Fortuyn kan leven met de beslissing en motivering van de universiteit. ,,Het is in elk geval een zwaardere sanctie dan een waarschuwing. Daarmee adresseert de universiteit in elk geval de ernst van de zaak. Ik blijf natuurlijk ontevreden dat iemand in het onderwijs met een opvoedkundige taak dergelijke uitingen doet. Dat hij spijt heeft, zegt me niet zo veel na de stortvloed aan reacties die hij kreeg. Ik had hem liever vervolgd zien worden, maar juridisch is dat best lastig. We hebben ervoor gekozen eerst deze beslissing van de universiteit af te wachten. De kwestie is daarin geadresseerd en nu kiezen we ervoor de zaak maar te laten doodbloeden. Ik hoop wel dat mensen hiervan leren,” aldus Fortuyn.