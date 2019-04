Familie Nederlandse baby in Turkse cel wanhoop nabij

De familie van een Rotterdamse vrouw (31) die met haar baby vastzit in Turkije is de wanhoop nabij. De vrouw was lid van een in Nederland legale Koerdische organisatie. Turkije verdenkt haar van terreurbanden.

,,Het is op zijn zachtst gezegd een nachtmerrie’’, klinkt het met een snik in de stem. De zus van de gearresteerde moeder had zich zo voorgenomen om niet meer emotioneel te worden, maar het lukt niet. Het is dag dertien nadat ze een verontrustend appje kreeg vanuit Istanboel. ‘We worden aangehouden’, stond er. De Rotterdamse had er net een stedentrip op zitten en was met haar vijf maanden oude babydochter op de weg terug.

Lang leefde bij familie in Nederland de hoop dat alles op een misverstand zou berusten. De vrouw had de afgelopen jaren al meerdere keren stedentripjes naar Istanboel gemaakt en was zonder problemen thuisgekomen. Maar nu haar advocaten er na bijna twee weken nog niet in zijn geslaagd om de vrouw uit de gevangenis te krijgen, is het voor familie in Nederland moeilijk de hoop op een snelle, goede afloop niet te verliezen.



De vrouw heeft in de vrouwengevangenis van Istanboel inmiddels bezoek gehad van haar moeder en echtgenoot. Daar deelt ze een cel met enkele andere gedetineerden. ,,Ze houdt zich goed. Maar het mag duidelijk zijn dat je met zo’n kleine absoluut niet in een gevangenis terecht wilt komen’’, zegt de zus.

Vastgehouden

Onduidelijk is hoe lang de situatie gaat duren. Turkije verdenkt de vrouw ervan banden te hebben met een terroristische organisatie. Uit de verhoren maakt hij op dat ze wordt vastgehouden omdat ze lid is geweest van de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan, DemNed, en enige tijd vicevoorzitter is geweest van een Koerdisch Cultureel Centrum in Rotterdam.

DemNed en het Koerdisch Cultureel Centrum hebben volgens de Turkse autoriteiten directe banden met de PKK, een organisatie die door Turkije wordt bestempeld als terroristisch. Nederland vindt dat er niets mis mee is. De organisaties zijn hier volledig legaal. DemNed laat ook geregeld publiekelijk van zich horen. Leden demonstreerden bijvoorbeeld voor de vrijlating van de leider van de PKK en tegen Turkse aanvallen in de regio Sinjar. De nu opgepakte Rotterdamse is in het verleden ook bij demonstraties van Koerden aanwezig geweest.

Kliklijn

Dat Erdogan kritiek op hem of zijn regime niet duldt, is al een paar jaar duidelijk. In 2017 opende het Turkse consulaat een ‘kliklijn’ om melding te maken van mensen die zich negatief over hem uitlaten. Meerdere Nederlanders zijn tijdens een bezoek aan Turkije opgepakt, maar de Rotterdamse had volgens haar zus niet het gevoel dat zij gevaar liep.



,,Ze was lid van DemNed in 2015 en 2016, voordat dit allemaal speelde. Ze is daarna nog vier keer in Turkije geweest. Toen gebeurde er niets. We dachten altijd dat de lange arm van Erdogan nep was, maar we komen er nu achter dat die wel degelijk bestaat.’’ Om die reden wil de familie niet dat haar naam in de krant komt. ,,We weten niet welke consequentie dat heeft op het proces.’’

Bijstand

De zus zet alles op alles om de Rotterdamse terug naar Nederland te krijgen. Ze hopen op steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar de zus is teleurgesteld in wat het departement heeft ondernomen. Er is alleen consulaire bijstand. Zo is medische zorg voor de baby – die lijdt aan een luchtweginfectie – inmiddels mogelijk. Maar juridisch kan het ministerie niets betekenen, aldus een woordvoerster. ,,We kunnen ons niet mengen in de rechtsgang, maar er alleen op toezien dat advocaten hun werk kunnen doen.’’