Familie uit Urk opgelucht: vermiste Alinda en vriend in goede gezondheid gevonden langs de weg

Donderdag was er voor het laatst contact geweest tussen de familie van Alinda op Urk en de vrouw zelf, die inmiddels in Friesland woont. Alinda liet toen weten in een bos in het Friese Joure te zijn.



Volgens haar familie verkeerde zij op dat moment in een verwarde toestand, omdat ze mogelijk drugs had gebruikt. Zij maakten zich grote zorgen. De politie gaf echter aan dat de vermissing niet urgent was.



Met hulp van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) werd gisteravond een zoekactie naar de vrouw opgezet. In kleine groepjes werd nagegaan waar Alinda mogelijk allemaal geweest was. Volgens een woordvoerder van de politie Midden-Nederland was ze mogelijk zelf vertrokken naar onbekende bestemming.