Familie van eierdief in Mercedes geeft zich aan: ‘Schaam me kapot, zal niet meer gebeuren’

videoDe eierdief, die in zijn dure Mercedes naar de Dorpsweg in Maartensdijk reed om eieren te stelen uit het zelfbedieningskraampje van de familie Eits, heeft zich gemeld. Althans: zijn schoonzoon. ,,Ik schaam me kapot voor het gedrag van mijn schoonvader en ik beloof dat het niet meer zal gebeuren.”