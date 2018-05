Familie verdachte beveiliger kluisjesroof bang voor wraak gedupeerde criminelen

Politiewoordvoerder Eric Passchier zegt dat de officier niks van bedreigingen bekend is maar dat 'de weg naar politie en OM voor de advocaten altijd open ligt'. ,,Als verdachten of hun familie worden bedreigd of zich bedreigd voelen, kunnen ze altijd contact opnemen. En bij acute dreiging natuurlijk 112 bellen.''



Het gezin van de tweede EBN-beveiliger die is aangehouden, Johan van W. (43) uit Etten-Leur, voelt zich volgens advocaat Henk van Asselt niet bedreigd. ,,Cliënt zelf is er ook niet bang voor.''



Beide beveiligers ontkennen elke betrokkenheid bij de miljoenenkraak. Ze zouden de twee kluisjesrovers in het weekeinde van 3 en 4 maart in en uit de bank hebben gelaten, terwijl ze valse alarmmeldingen naliepen. Volgens de politie is het onder meer verdacht dat de beveiligers dat met zijn tweeën deden, terwijl ze dat volgens protocol alleen zouden moeten doen.