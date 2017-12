Familie vermiste Remon op zoek naar blond meisje

De familie van de al ruim een week vermiste tiener Remon Bruinsa is naarstig op zoek naar een jonge vrouw die op camerabeelden te zien is op de nacht van Remons verdwijning.

,,Een blond meisje wijst, Remon loopt de richting op waar zij heen wijst. Wie herkent zich in dit verhaal? En waarheen wees zij?", schrijft moeder Ansje Dijkstra op Facebook.

Onbegrip

Zus Yvette Dijkstra is de wanhoop nabij. ,,Ik begrijp niet dat niemand zich nog heeft gemeld. Er wordt overduidelijk een richting op gewezen, Remon loopt ernaartoe en toch heeft niemand zich nog bij ons gemeld. Hoe kan niemand iéts weten", reageert ze.

Remon Bruinsma verdween vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag in Leeuwarden. Nadat hij en zijn vrienden een kroeg verlieten, liep Remon rond 2.20 uur richting een C&A. Op camerabeelden is te zien dat een blonde jonge vrouw naar de andere kant van de Nieuwestad wijst. Volgens de zus van Remon loopt de vermiste jongen snel de kant op waar zij heenwijst. ,,Nu willen we graag weten wie dat meisje is. Ook als iemand anders van de groep meer weet, mogen ze zich bij ons melden. Het wachten breekt je op."

Tweelingbroer

Gisteren sprak de tweelingbroer van Remon zich ook uit over de vermissing van zijn broer: ,,Dat hij nog niet gevonden is, geeft mij juist veel hoop. ,,Want dat betekent dat hij nog niet dood gevonden is. Dus dan is er altijd de kans dat hij nog levend rondloopt.”