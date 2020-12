Familiedrama Heerde: Wie wikkelde de 66-jarige Betsie na haar dood in handdoeken?

update Arrestatie­team valt restaurant binnen in onderzoek meth-lab: ‘Ik zag dat de deur was ingetrapt’

15 december Een arrestatieteam van de politie is dinsdagmiddag het nieuwe restaurant Villa Panda binnengevallen aan de Roskam in Breda. Daar werd een 28-jarige man uit Oosterhout aangehouden in een onderzoek naar een crystal meth-lab.