Familiedrama in Brabantse Duizel: man (50) steekt thuis broer (55) dood

Famke begeleidt vrouwen naar de abortuskli­niek: ‘Ik krijg soms nare berichten’

28 november Famke (27) uit Delden is abortusbuddy. Ze vergezelt vrouwen van en naar de abortuskliniek in Rotterdam en beschermt hen tegen demonstranten. „Ik merk dat de mensen het fijn vinden dat er iemand is. Dat ze het niet alleen hoeven te doen.”