Familierechter moet beter luisteren naar ouders, rapport over functioneren ‘doet au’

Rechters moeten meer tijd inruimen voor ouders tijdens rechtszaken. Dat is één van de belangrijkste conclusies van familierechters, die zelf hebben gekeken hoe ze hun werk doen. Maar het is moeilijk meer tijd in te ruimen, omdat er een tekort aan familierechters is. Dat ook jeugdzorg met grote problemen kampt, bemoeilijkt de problemen alleen maar meer.

En dat is pijnlijk, want eigenlijk moet het in het jeugdrecht goed én snel. Kinderen die thuis in de knel komen te zitten, bijvoorbeeld omdat hun ouders niet (goed) voor ze kunnen zorgen, zijn gebaat bij snelle hulp. Die kan de door wachtlijsten geplaagde jeugdzorg niet goed bieden. Maar het lukt rechters ook niet voldoende ouders te horen, zo blijkt uit interviews van de rechtspraak met ouders, advocaten en andere betrokkenen.

Duurt lang

En als ouders het oneens zijn met een beslissing, laat een hoger beroep veel te lang op zich wachten. Het duurt drie maanden voor een bezwaar tegen bijvoorbeeld een uithuisplaatsing wordt behandeld. Dat moet straks in vier weken gebeuren. Gezinnen moeten daarnaast niet steeds met een andere rechter te maken krijgen. En er moet veel sneller deskundigenonderzoek in zaken worden gedaan - nu wordt dat vaak nagelaten, omdat het veel te lang duurt om zo’n onderzoek uit te voeren. Rechters handelen dan maar zonder input van deskundigen die meekijken in een zaak, omdat in zaken over bijvoorbeeld uithuisplaatsingen eigenlijk altijd haast geboden is.

Familierechters keken de afgelopen maanden naar hun eigen functioneren, in navolging van bestuursrechters, vanwege de toeslagenaffaire. Die bestuursrechters oordeelden keihard over hun eigen functioneren: ze hadden te weinig gedaan om burgers te beschermen tegen harde claims van de Belastingdienst, die onterecht grote bedragen bleek te hebben teruggevorderd en zo gezinnen in grote financiële problemen stortte. Kinderen van die gezinnen zijn ook uithuisgeplaatst: het CBS becijferde dat het in totaal om 2090 kinderen gaat. Er is niet inhoudelijk naar dossiers gekeken - dat zal, in het geval van uithuisplaatsingen van toeslagenouders, later nog gebeuren.

Doet au

De kritiek van ouders, die zich te weinig gehoord voelen, raakt de rechtspraak in het hart. Vertrouwen in de rechtspraak is immers essentieel voor het functioneren ervan, benadrukt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. ,,Dit rapport doet au”, zegt hij. Maar de belangrijkste knelpunten zijn ook niet zo eenvoudig op te lossen, benadrukt hij. ,,De rechtspraak piept en kraakt. Rechters rennen hijgend van zitting naar zitting. Als we het familierecht versterken, moeten we op een andere plek mankracht weghalen. De problemen zijn niet van vandaag op morgen opgelost.” Ook al zou dat zou eigenlijk wel moeten, zegt Naves ook. ,,Het gaat om kinderen, de toekomst van ons land. Dat is ook waarom rechters er ondanks de grote druk alles aan doen om toch nog ruim voldoende te presteren. Maar rechtspraak is mensenwerk: dat zal niet altijd lukken, soms zal ook onder de maat gepresteerd worden.”

In het rapport wordt benadrukt dat rechters zich ‘actief en nieuwsgierig’ op moeten stellen. Met meer ruimte voor ouders, tijdens behandeling van de rechtszaak, maar ook begrijpelijke taal in hun beschikkingen, waarin ze hun beslissingen motiveren. Ook kunnen ze er vaker voor kiezen hun beslissingen voor minder lange termijn te laten gelden. Een uithuisplaatsing wordt dan niet voor een jaar toegewezen, maar voor drie maanden. Zo kan gecontroleerd worden of in de tussentijd wel voldoende hulp voor een gezin op gang is gekomen. Jeugdrechters moeten ook vaker in gesprek gaan over hun rol en taak. Ook roept het rapport familierechters op relevante feiten vaker actief te onderzoeken, bijvoorbeeld door voorafgaand aan een rechtszaak al extra informatie te vragen. Dat is geen overbodige luxe: onlangs bleek uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nog hoe geen rapport vanuit jeugdzorg op orde was, in 45 uithuisplaatsingszaken.

Naves benadrukt dat de kritiek van ouders, maar ook advocaten en kinderen op, raakt aan de essentie van de rechtspraak, namelijk het vertrouwen erin. Tijdens rechtszaken worden ouders onvoldoende gehoord.