Fans van Fortuna fietsen monsterrit na uit de hand gelopen grap

video Zeer grote brand in Wanneper­veen: voormalig hotel de Blauwe Hand gaat in vlammen op

15 juni Voormalig hotel de Blauwe Hand in Wanneperveen is vannacht na een zeer grote brand in vlammen opgegaan. Het hotel ging vorig jaar verder onder de naam Giethoorn2Stay en stond in de verkoop. Het vuur werd bestreden door korpsen uit Giethoorn, Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Zwartsluis en Zwolle.