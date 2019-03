Fatale schietpartij Geleen vastgelegd in 112-gesprek: ‘Ik ben geraakt, ik ben geraakt’

‘Omstanders grijpen wél in bij vechtpar­tij­en op straat’

9:15 Bij ruzies en vechtpartijen op straat grijpen omstanders wel degelijk in. Dat is de opvallende conclusie uit nieuw onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Al vijftig jaar lang gaan psychologen er juist van uit dat in noodsituaties menigten toekijken, omdat de meeste mensen denken dat anderen wel ingrijpen.