Fatbikes zo vaak gestolen dat ANWB stopt met verzekeren

Fatbikes worden in Nederland zo extreem vaak gestolen, dat de ANWB ze niet langer verzekert. Het is het tweede bedrijf dat fatbikes weigert. Ook bij fietsverzekeraar Kingpolis kunnen eigenaren van de hippe elektrische fietsen niet meer terecht, meldt het Friese bedrijf op hun website.

Fatbikes maken sinds begin dit jaar een enorme opmars. Het is in de basis een elektrische fiets, maar door de dikke banden en een robuust frame hebben ze het uiterlijk van een elektrische snorfiets. Het grote verschil: eigenaren moeten zelf trappen.

Snorfietsen rijden uit zichzelf, maar daarvoor is sinds begin dit jaar een helmplicht ingevoerd. Ook is een verzekering verplicht en in sommige steden mogen ze al niet meer op het fietspad. Voor e-bikes, dus ook fatbikes, gelden die regels niet en dat verklaart volgens verzekeraars mede de populariteit. Velen zien het als een vervanger van de snorfiets, vooral ook omdat ze met een beetje knutselen gemakkelijk zijn om te bouwen tot ‘illegale’ snorfietsen die ook rijden zonder te trappen en veel harder kunnen dan toegestaan.

De groeiende populariteit maakt ze ook voor dieven razend interessant, merken ze bij fietsverzekeraars. In grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is het volgens de ANWB niet de vraag of je fatbike wordt gestolen, maar wanneer. En dat kost Unigarant, een 100% dochter van de ANWB, handenvol geld. De verzekeringsmaatschappij heeft op dit moment rond de 10.000 fatbikes verzekerd. De prijs van een nieuw exemplaar is niet mals; 2000 tot 2500 euro. ,,We moeten op dit moment acht keer meer uitkeren dan de premies die er binnen komen. Dat is niet langer vol te houden”, zegt woordvoerder Klaas Kregel van Unigarant.

Per 6 september worden er geen nieuwe verzekeringen meer afgesloten. Bestaande klanten die al een verzekering hadden, kunnen die na afloop van het contract niet meer verlengen. De ANWB bekijkt nu of het op een later tijdstip met aanvullende eisen komt waarmee fatbikes toch verzekerd zouden kunnen worden. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de beveiliging en de hoogte van de premie.