Faunabescherming over Kroondomein: ‘Geen demonstraties als koning stopt met jagen’

Automobi­list komt om het leven bij botsing met boom op provincia­le weg bij Geesteren

GEESTEREN - Bij een eenzijdig ongeval op de Vriezenveenseweg (N748) in Geesteren is de bestuurder van een auto om het leven gekomen. De politie verricht onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is daarom afgesloten voor verkeer.

17 september