Faunabescherming wint slepende zaak over Kroondomein: ‘Op alle punten in gelijk gesteld’

De minister voor Natuur en Stikstof moet het bezwaar van de Faunabescherming tegen de miljoenensubsidie voor Kroondomein Het Loo alsnog behandelen. Dat is de uitkomst van de rechtszaak die de stichting aanspande. ,,We zijn op alle punten in het gelijk gesteld’’, zegt voorzitter Niko Koffeman.

Volgens de rechter heeft de Faunabescherming wel degelijk belang bij de jaarlijkse afsluiting van Kroondomein Het Loo tussen Apeldoorn en Elspeet. De actiegroep mag daarom bezwaar maken tegen de 4,7 miljoen euro aan subsidie die koning Willem-Alexander in de periode 2016-2021 ontving voor het natuurbeheer in het Kroondomein. Minister Christianne van der Wal (VVD) moet dat bezwaar alsnog in behandeling nemen, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven dinsdag besloten.

Koning Willem-Alexander laat elk najaar een deel van het Kroondomein afsluiten. Dat is volgens zijn rentmeester nodig voor het wildbeheer, maar bekend is dat de koning in die periode zelf ook met of zonder gasten op het Kroondomein jaagt. Net als elke natuurbeheerder krijgt de koning subsidie voor het beheer van het gebied.

Regels overtreden

Volgens de Faunabescherming werden de subsidieregels overtreden. De koning mocht bij wijze van uitzondering van het kabinet jaarlijks een fors deel van het gebied afsluiten, terwijl de subsidieregels voorschrijven dat het gebied 358 dagen per jaar open moet zijn voor het publiek. Deze ontheffing is volgens de Faunabescherming onterecht verleend en daarom wil de stichting dat de koning de miljoenensubsidie terugbetaalt.

De Faunabescherming had hierover bezwaar gemaakt bij het ministerie, maar kreeg nul op het rekest. Volgens de minister was de stichting geen belanghebbende. Bovendien was de subsidieperiode al verstreken. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBd), waar de zaak diende, ziet dat anders. Het CBb stelt dat de Faunabescherming tijdens de jaarlijkse sluiting geen toegang heeft tot het terrein en daarom ook geen zicht heeft op de daar levende dieren.

Quote Het ministerie zit aan alle kanten fout Niko Koffeman, voorzitter Stichting Faunabescherming

Aangezien de Faunabescherming juist toezicht wil houden op het verantwoord beheer van de in het wild levende dieren is de stichting wél belanghebbend, aldus het college.

Het ministerie had de bezwaar- en beroepsprocedure die de Faunabescherming startte dus niet aan de kant mogen schuiven. De ingediende bezwaren moeten alsnog worden behandeld. Ook moet het ministerie alle relevante stukken over de miljoenensubsidie overleggen aan de Faunabescherming. Tegen de uitspraak van het college is geen beroep mogelijk.

Koffeman is verheugd met de uitspraak. ,,Die laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het ministerie zit aan alle kanten fout.’’

‘Traineren’

Volgens Koffeman heeft ‘Den Haag’ er alles aan gedaan om de bezwaarprocedure te traineren. ,,Saboteren, mag je wel zeggen. Ze wilden deze zaak over de subsidieperiode 2016-2021 heen tillen.’’ Ter zitting bestreed een woordvoerster namens de ministeries dat er een spelletje is gespeeld met de stichting. ,,Dat is een normale gang van zaken in een periode van drukte.”

Politiek gevoelig

De afsluiting van het Kroondomein ligt al jaren politiek gevoelig. Voor de komende subsidieperiode heeft Willem-Alexander een gewijzigde aanvraag ingediend. De koning vraagt niet langer voor het hele gebied natuursubsidie aan, maar alleen voor een deel ervan dat het hele jaar open is. Het gaat om een bedrag van 4,2 miljoen euro voor een periode van zes jaar. Dat gaat om 1300 hectare bos. Zo’n 3400 hectare bos gaat in het najaar alsnog dicht.