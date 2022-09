FDF start kaartenactie voor vrouw die zwaargewond raakte bij ophangen protestvlag

Inmiddels 600 mensen opgevangen in Zoutkamp, 170 naar Zwolle

In het Groningse Zoutkamp worden komende nacht zeshonderd asielzoekers opgevangen, die niet terechtkunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat een woordvoerster van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) weten. Ook worden er 170 mensen opgevangen in een tijdelijke noodopvang in de IJsselhallen in Zwolle.

15 september