Februari-record: temperatuur De Bilt loopt op naar 17,5 graden

In de Bilt is vandaag de temperatuur gestegen naar 17,5 graden. Daarmee is het record gebroken voor warmste dag in februari sinds het begin van de metingen. Het oude record stond op 17,3 graden, gemeten op 28 februari 1959.

De hoogste temperatuur werd vandaag gemeten in Gilze-Rijen. Daar werd het 18,4 graden. Morgen wordt het mogelijk lokaal zelfs al 19 graden. Woensdag behalen we misschien zelfs de eerste warme dag (20 graden) van het jaar.

In Maastricht is vandaag voor de zevende keer deze maand een temperatuur gemeten van 15 graden of meer. Daarmee is het record van het aantal lentedagen in februari uit 1920 verbroken, meldt Meteogroep. Het record wordt zelfs met drie dagen aangescherpt. In 1990 kwam het op weerstation Eindhoven tot zes lentedagen. Normaal stijgt de temperatuur slechts eens in de drie jaar boven de 15 graden in deze tijd van het jaar.

In De Bilt is dit slechts eens per vijf jaar. Februari 2019 telt daar nu twee dagen van 15 graden of meer. Een record is dat nog niet; in 1990 en 1998 telde februari drie officiële lentedagen. Dit record wordt woensdag verbroken.

