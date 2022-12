Feest in Schilderswijk na winst Marokko, maar opnieuw aanhoudingen: ‘Ik zei toch abi, ga naar osso’

Update & video Tien personen opgepakt bij feest in Schilders­wijk, politie bekogeld met zwaar vuurwerk en bakstenen

De Mobiele Eenheid (ME) heeft de feestende menigte in de Haagse Schilderswijk dinsdagavond gevorderd om te vertrekken. Na de winst van het Marokkaanse elftal op het WK in Qatar gingen honderden mensen de straat op om feest te vieren, maar de stemming sloeg om toen er zwaar vuurwerk en bakstenen naar de politie werden gegooid. In totaal zijn tien personen opgepakt.

