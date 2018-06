Feestgangers onwel na leegspuiten brandblusser in Tilburgse nachtclub

VIDEOVijf mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag onwel geworden toen iemand een brandblusser leegspoot in Club Fix in het hartje van Tilburg. De club werd ontruimd en zo'n achthonderd gasten werden buiten opgevangen.