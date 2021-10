Feestje Vindicat loopt uit de hand: drie Groningse stadsbussen vernield

Bij een studentenfeest in Groningen zijn gisteravond meerdere stadsbussen beschadigd geraakt. Ook was de ME aanwezig. Dat bevestigt de politie na berichten van Dagblad van het Noorden en andere Groningse media.

Het feest bij het Zilvermeer in natuurgebied Kardinge was volgens de krant georganiseerd door studentencorps Vindicat dat de afgelopen jaren regelmatig in opspraak kwam. De politie spreekt van een grimmige sfeer, met opstootjes en vernielingen. De ME is uiteindelijk niet ingezet en er is niemand aangehouden.

Het feest liep rond 23.00 uur af, waarna de aanwezigen met het openbaar vervoer terug wilden naar het centrum van Groningen. Transportbedrijf Qbuzz had daarom extra stadsbussen ingezet op de route van Kardinge naar Groningen. De groep studenten bleek echter veel groter dan verwacht, waardoor veel studenten achterbleven bij het feestterrein.

Intimiderend en onveilig

De vele studenten zorgden volgens een woordvoerder van Qbuzz voor een intimiderende en onveilige sfeer in de stadsbussen, zowel voor de reizigers als de chauffeurs. ,,Ze namen bierflesjes en sigaretten mee de bus in, noodhamers zijn losgehaald en de luchtkranen bij de in‐ en uitstapdeuren werden losgedraaid, waardoor de bus niet verder kon.” Op sommige haltes bleven andere reizigers staan, omdat ze de bus niet in durfden of niet konden vanwege de drukte, zegt Qbuzz.

Rond 23.15 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke vechtpartij bij Kardinge. Bij aankomst bij het Zilvermeer bleek het echter te gaan om vernielingen die gepleegd werden aan stadsbussen. ,,Om de situatie controleerbaar te houden, hebben we verzocht de ME erbij te halen”, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Zij waren al aanwezig in de stad vanwege de voetbalwedstrijd Groningen-FC Twente die avond.”

Op verzoek van de politie werd de dienstregeling via Kardinge vrijdagavond stopgezet. De achtergebleven studenten zijn daarna lopend naar het centrum van de stad gegaan. De politie liep met de studenten mee, om problemen op de ringweg en de busbanen te voorkomen. Rond 00.30 uur was het volgens de politie weer rustig bij Kardinge.

Het busbedrijf is bezig met een inventarisatie van de beschadigde bussen en gesprekken met de buschauffeurs over de gebeurtenis. Er zijn geen ramen ingegooid, zoals andere media melden, aldus de woordvoerder van Qbuzz.

Qbuzz bevestigt dat er is gesproken met Vindicat over de extra stadsbussen voor het feest, maar kan niet zeggen of alle studenten leden van die studentenvereniging waren. Ook de politie spreekt niet expliciet van Vindicat-leden. Vindicat was nog niet bereikbaar voor commentaar.