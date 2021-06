Feestvreugde, maar ook verbazing om persconferentie Rutte: 'Aan het lijntje gehouden’

reactiesNederland slaakt een zucht van verlichting: bijna alle coronaregels gaan van tafel per 26 juni. Vanaf die dag is de 1,5 meter de centrale maatregel. Alleen waar die afstand niet kan worden gehouden, blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Hoe reageren de branches op de aangekondigde versoepelingen? ,,Fijn dat het met de heropening van alle aspecten van de maatschappij de goede kant op gaat”, zegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers tegen deze site. Dit artikel wordt in de loop van de avond aangevuld met meer reacties.

,,We naderen het einde van de crisis maar blijven uitermate waakzaam”, zei Rutte. Hij noemde de persconferentie een bijzonder moment. ,,Want hoe vaak hebben wij hier niet gestaan om te zeggen wat er allemaal niet kon. Nu zitten we gelukkig weer in de fase waarin de nadruk ligt op wat er wel kan. Dat hebben we met elkaar verdiend”, zei hij.

Dit zijn de reacties

Opluchting overheerst in bijna alle grote branches. Zo vindt vakbond CNV het goed nieuws dat het thuiswerkadvies van de overheid deels vervalt en ook het mondkapje op het werk af mag. Toch brengt dat volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin ook wel een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers.

,,Belangrijke voorwaarde voor de terugkeer is dat de werkplek veilig genoeg is om weer op kantoor te kunnen werken. Nog lang niet iedereen is volledig ingeënt. En dat duurt ook nog wel even. Niemand mag uiteindelijk gedwongen worden naar kantoor te komen”, zegt Fortuin in een eerste reactie. ,,We vragen werkgevers en werknemers om hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.”

Het CNV roept daarnaast iedereen die gebruik maakt van het openbaar vervoer op om respectvol met het ov-personeel om te gaan. ,,Vorige week bleek uit een rondvraag van CNV dat het gros van het spoorpersoneel zich zorgen maakt om agressie nu het drukker wordt in de treinen. En dat de angst voor besmetting nog steeds aanwezig is. Aan iedereen de oproep om de korte lontjes thuis te laten en de regels zoveel mogelijk te respecteren”, aldus Fortuin.

Horeca

Horecaondernemers reageren euforisch op de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels. Vanaf volgende week zaterdag kunnen Oranjefans weer EK-wedstrijden op grote schermen op het terras of in het café kijken. Ook kan een bezoek aan de kroeg of club tot diep in de nacht doorgaan. ,,Het is echt alsof je de loterij hebt gewonnen. Deze zomer ziet er nu wel even rooskleuriger uit dan die van vorig jaar”, beschrijft horecaondernemer Johan de Vos uit Breda.

,,Dit geeft zo’n enorme boost. Dat is eigenlijk niet te omschrijven. Eindelijk weer eens goed nieuws”, zegt De Vos, die in de Brabantse stad café Boerke Verschuren uitbaat waar voor de pandemie bijna 900 mensen terechtkonden. Hij is blij dat vanaf 26 juni grote tv-schermen weer mogen om voetbalwedstrijden te kijken met een groot publiek. ,,En de 27e is meteen de achtste finale van het Nederlands elftal, dat is meteen in de roos.”

De Rotterdamse ondernemer Herman Hell, goed voor veertien horecazaken, was ook positief verrast. “Het gemoed gaat met factor 3 omhoog. De omzet nog niet, maar hoe ik het nu heb meegekregen is er nog meer mogelijk dan we van tevoren dachten.” Ook Hell heeft de grote tv-schermen voor EK-wedstrijden al besteld. Na het weekend zal hij met de gemeente plannen uitwerken om die op een veilige manier op te stellen. Maar ook hij vindt de grootste verbetering dat de openingstijden niet meer aan coronabeperkingen gebonden zijn.

Bij de Escape in Amsterdam, een van de grootste clubs van Nederland, is het volgens eigenaar Dick Poppe ook feest nu uitgaan tot in de ochtenduren weer kan. ,,Dat was heel erg onverwacht. Dat leek helemaal niet het voornemen”, zegt hij. Over de verplichting iedereen op vaccinaties of negatieve testen te controleren, maakt hij zich geen zorgen. ,,Daar gaan we gewoon handen en voeten aan geven. Dit is eigenlijk het eerste moment dat je, vrij onverwacht, open kunt. Wat is het alternatief? Dichtblijven?”

Winkeliers

Winkeliers zijn blij dat er straks weer meer mogelijk is in de horeca door de aangekondigde coronaversoepelingen. Volgens directeur Udo Delfgou van winkeliersorganisatie INretail varen binnensteden en winkelcentra hier als geheel wel bij. Ook is hij blij dat mensen straks geen mondkapje meer op hoeven als ze een winkel bezoeken.

Binnenkort mogen winkels rekenen met maximaal 1 persoon per 5 vierkante meter. ,,Daarmee worden winkels als doorstroomlocatie gezien. We worden nu eigenlijk gelijkgetrokken met doorstroomlocaties”, zegt Delfgou. Dat zou volgens hem in de toekomst nadelig kunnen uitpakken. Hij is bang dat de resterende beperkingen voor winkels hierdoor mogelijk langer zullen gelden dan het geval zou zijn als de winkelbranche nog steeds aparte afspraken met de overheid zou hebben. Hierover wil Delfgou komende week nog in gesprek gaan met de overheid.

Studenten

Hoewel de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, is er nog altijd geen duidelijkheid voor het hoger onderwijs. En daarmee worden studenten ‘wederom aan het lijntje gehouden’, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Het ISO is verbaasd over die gang van zaken. ,,Heel Nederland mag weer naar kantoor, op vakantie en naar festivals, maar de student wordt wederom aan het lijntje gehouden”, zegt voorzitter Lisanne de Roos. ,,Het is onbegrijpelijk dat studenten en instellingen nóg langer in onzekerheid blijven over hoe het komende collegejaar eruit gaat zien: 13 augustus is echt te laat.”

Het ISO wijst erop dat onderzoek heeft uitgewezen dat het coronajaar er flink heeft ingehakt bij studenten. Veel studenten hadden als gevolg van het thuis studeren last van eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen. Het ISO benadrukt daarom dat het hoger onderwijs niet langer achtergesteld mag worden. De Roos: ,,Studenten snakken naar contact met medestudenten en hun docenten. Studeren is zoveel meer dan alleen colleges volgen. Het afgelopen jaar heeft bewezen hoe belangrijk de sociale kant van het onderwijs is.”

Universiteiten

De Nederlandse universiteiten hopen dat de anderhalvemeterregel nog deze zomer komt te vervallen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, stelt dat door het afschaffen van die maatregel en het vervallen van andere resterende coronabeperkingen, eerstejaarsstudenten toch kunnen genieten van hun introductieweken. ,,We kijken uit naar een nieuw studiejaar zonder beperkingen”, aldus Duisenberg. ,,De coronacrisis heeft laten zien dat de academische gemeenschap overal aanwezig is, maar vooral ook dat sociaal contact essentieel is voor academische vorming.”

Door de 1,5 metermaatregel konden afgelopen jaar aanzienlijk minder studenten fysiek naar de universiteit komen dan voor de coronacrisis. Volgens Duisenberg heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt hoe belangrijk universitair onderzoek is. ,,Dat we nu bijna van de coronamaatregelen af zijn, is voor een groot deel te danken aan het onderzoek van onder anderen Nederlandse wetenschappers, uit alle disciplines.”

Musea

Musea reageren verheugd op de versoepelingen van de coronamaatregelen. ,,We zijn blij met deze nieuwe versoepelingen, waardoor nog meer publiek op een veilige manier van musea kan genieten”, aldus een woordvoerster van de Museumvereniging.

Het kabinet maakte bekend dat musea één bezoeker per 5 vierkante meter kunnen ontvangen vanaf 26 juni. Op dit moment is dat nog één bezoeker per 10 vierkante meter.

Evenementen

De evenementenbranche vindt het ‘fijn’ dat het met de heropening van alle aspecten van de maatschappij ‘de goede kant op gaat’. ,,Voor evenementen hadden we vorige week reeds gehoord hoe het per 30 juni gaat werken, daar hebben we geen aanvullingen of wijzigingen op gezien”, voegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers daar nog aan toe.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is ‘heel blij’ dat deze nieuwe ‘noodzakelijke stap’ richting volledige heropening zonder maatregelen wordt gezet. ,,Het meeste kan met een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs. We hopen dat dit echter zeer tijdelijk is”, zegt voorzitter Berend Schans tegen deze site. ,,Tegelijkertijd zijn we er nog niet. Veel organisaties hebben schulden, personeelstekort, geen reserves meer.“

Volgens Schans worden ‘her en der’ nog steeds evenementen afgelast, omdat de regeling van het garantiefonds laat bekend werd en ook omdat er volgens hem ‘zogenaamd te weinig politie is’. ,,Dat laatste vinden we tamelijk absurd. Daarnaast zijn er ook nog herstelmaatregelen nodig. Voor de korte en middellange termijn.”



Sport

Sportbond NOC*NSF is ‘hartstikke blij’ met de door het kabinet aangekondigde versoepelingen. ,,We gaan op een plezierige manier weer open, zonder ingewikkelde beperkingen”, zegt Geert Slot namens de organisatie. De regering staat vanaf 26 juni alle sportwedstrijden weer toe.

Heel goed nieuws, vervolgt Slot. ,,Elke dag dat we eerder aan de slag kunnen is meegenomen, ook nu straks de vakanties aanbreken. Honkbal, softbal en cricket bijvoorbeeld zijn echte zomersporten en die kunnen nu op een gemakkelijke manier beginnen. In enkele andere takken van sport zal men nu langer doorgaan. Er kunnen nog toernooien worden georganiseerd. Het is mooi dat dit nu kan.”

Er zijn geen belemmering met afstand, althans niet binnen de lijnen, of “rare tijden” waarop getraind of gespeeld kan worden. ,,Natuurlijk moeten de sporters buiten het veld rekening houden met de 1,5 meter, dat wel”, zegt Slot. ,,Maar wat denk je wat dit betekent voor al die ouders, die maanden hun kinderen niet hebben kunnen zien sporten. Nu mogen we weer met het hele gezin naar de vereniging. Dat is geweldig nieuws.”

Ondernemers

Het Nederlandse bedrijfsleven vindt het goed dat het kabinet ‘doorpakt‘. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is het goed nieuws dat de mondkapjesplicht deels verdwijnt en bijvoorbeeld de evenementensector weer festivals mag organiseren met de inzet van testen, zonder dat daarbij een maximumaantal bezoekers geldt.

VNO-NCW en MKB-Nederland horen positieve geluiden van hun achterban dat mensen weer voor de helft van hun werktijd naar kantoor mogen. ,,Hoewel thuiswerken veel voordelen kent, heeft het namelijk zeker ook zijn beperkingen: mensen missen het sociaal contact en de creativiteit”, geven ze aan. Voor zover nodig zullen kantoren en bedrijven aanpassingen doen om aan de 1,5 meter en andere maatregelen te voldoen. Hiervoor zijn vorig jaar al protocollen opgesteld.

Ondanks al het goede nieuws is het voor ondernemers van belang dat het steunpakket van de overheid in ieder geval tot eind van het derde kwartaal blijft gelden, benadrukken VNO-NCW en MKB-Nederland. Dit aangezien diverse activiteiten volgens hen nog niet winstgevend zullen zijn, nu de 1,5 meter van kracht blijft.

Reisbranche

Binnen de reisbranche groeit het vertrouwen in het zomerseizoen, nu mensen naar verwachting vanaf 1 juli met een digitaal coronapaspoort vrij kunnen reizen naar Europese bestemmingen die veilig genoeg zijn. Maar over de precieze invulling hiervan is nog veel onduidelijk. Topman Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR verwacht een ‘hausse’ aan lastminuteboekingen als de onduidelijkheden komende twee weken worden weggenomen.

Dat reizigers in de zomermaanden een gratis coronatest kunnen afnemen, vindt Oostdam alvast goed nieuws. Hij beschouwt de woorden van Rutte en De Jonge als een signaal ‘dat we eindelijk weer op vakantie kunnen’. ,,Hier hebben we als sector lang op gewacht.”

Toch is de reisbranche nog niet uit de problemen, benadrukt de branchevoorman. De laatste maanden is er veel omzet weggevallen. Hij schat in dat de sector als geheel dit jaar nog maar 30 tot 50 procent omzet zal draaien ten opzichte van een normaal jaar. Voor sommige gespecialiseerde reisorganisaties, bijvoorbeeld aanbieders van reizen naar hele verre bestemmingen, zijn de vooruitzichten nog een stuk somberder.

,,Ondanks een hopelijk mooie, gele zomer met veel vakantiegangers vragen wij het kabinet de financiële steun door te zetten tot het einde van het jaar. Het vertrouwen dat de wereld uit de pandemie kruipt is groot, maar veel van onze ondernemers, zelfstandig of keten, klein of groot, redden het alsnog niet als al in de komende maanden de steun wordt afgebouwd”, geeft Oostdam dan ook aan.

Handhavers

Handhavers staan er wat betreft het versoepelen van de coronaregels ontspannen in, zegt bestuurder Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond. Hij stelt dat het er over het algemeen in de horeca “netjes aan toe gaat. ,,En ook in andere sectoren gaat het goed”, aldus Lakenman.

Lakenman is positief over de wijze waarop het publiek de versoepelingen tot dusver heeft opgepakt. ,,De sfeer is goed.” Wel houdt hij er rekening mee dat mensen “gaan voorsorteren” naar aanleiding van de verdere versoepelingen die er aankomen en “misschien hun mondkapje zullen ‘vergeten”’.

Bij politievakbond ACP leeft het beeld dat mensen zich niet meer veel gelegen laten liggen aan de coronaregels, stelt voorzitter Gerrit van de Kamp. ,,En als ze er zich aan houden, dan doen ze dat vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.”

