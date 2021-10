Felicia (34) gaat élke maand naar Disneyland Parijs: ‘Ik koop er soms voor 1500 euro aan spullen’

Zo vaak naar Disneyland Parijs! Hoe is dat zo gekomen?

,,Mijn eerste keer was voor de huwelijksreis van mijn ouders. Het park was toen net geopend. Ik was een jaar of 7. Vanaf mijn 16de werd dat heel regelmatig en die traditie zit er nog steeds in. Nu gaan we - mijn man en twee zonen van 11 en 9 - zeker elke maand wel een keer. Ik word het nooit zat. De sfeer is leuk, er is elke keer wel wat nieuws te beleven en het park verandert met de seizoenen.’’