Felle kritiek op ‘lui OM’: criminelen niet openlijk ‘belasteren’

Het plan van justitie om volgend jaar de hulp van het publiek in te roepen in de jacht op het vermogen van veroordeelde criminelen, is verkeerd gevallen bij advocaten en deskundigen. Zij noemen het voornemen, waarbij de boeven bij naam worden genoemd in tv-programma’s als Bureau Brabant, een forse inbreuk op de privacy, zinloos en een luie vorm van opsporing.

Volgens verschillende advocaten heeft justitie al heel veel bevoegdheden om te achterhalen waar criminelen hun geld hebben weggestopt. Dat varieert van rechercheren in het buitenland tot de mogelijkheid om criminelen tot drie jaar vast te houden. Dat laatste kan als ze niet het geld willen betalen dat ze volgens justitie via misdaad hebben verkregen.

Met pek en veren

Om dan vervolgens via opsporingsprogramma’s de hulp van het publiek in te schakelen, noemt advocaat Bert de Rooij uit Eindhoven ‘bespottelijk’: „Als het geld zo goed zou zijn verstopt dat justitie daar met geen mogelijkheid achter kan komen, waarom zou een crimineel dat dan wel tegen zijn buurman vertellen? Dat is ondenkbaar. Als je zo iemand dan op tv ook nog met naam gaat noemen, stuur je hem als het ware met pek en veren door de stad, nádat hij al is veroordeeld.”

Op die inbreuk op de privacy van veroordeelde mensen wijzen meer advocaten. „Het is niet voor niks dat gerechtelijke uitspraken anoniem zijn. Ook als je bent veroordeeld, heb je recht op privacy”, reageert de Eindhovense strafrechtadvocaat Patrick Grijpstra. „Met zo’n zwaar middel ga je natuurlijk dwars door dat gedachtegoed. En waar leg je de grens? Als iemand nog een miljoen moet betalen? Of bij tienduizenden euro’s? Want bij kleine bedragen is het al helemaal buitenproportioneel.”

Beschaafd richting gajes

Behalve van advocaten klinkt er ook kritiek uit de wetenschap. Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, noemt het plan ‘niet verstandig’. „In incidentele gevallen valt er misschien iets voor te zeggen. Maar het gevaar dreigt dat het als lui opsporingsmiddel wordt gebruikt: zo van we vragen eerst het publiek en gaan dan onderzoeken. De essentie van een rechtstaat is dat we beschaafd blijven richting gajes.”