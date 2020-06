Femke Halsema, de Hillary Clinton van Amsterdam

video Demonstra­tie kermisex­ploi­tan­ten ten einde, geen grote drukte op de wegen

18:26 Zo'n duizend kermisexploitanten demonstreerden vandaag op het Malieveld in Den Haag tegen het overheidsbeleid. De betogers vinden het niet eerlijk dat pretparken al open mogen, terwijl kermissen nog tot ten minste 1 september niet zijn toegestaan vanwege de coronacrisis. ,,We zijn niet uit op trammelant, problemen of rotzooi. We willen aandacht voor onze problemen”, zei een woordvoerder van de exploitanten.