Ferdinand Fransen, oprichter van reisorganisatie Arke, overleden

Fransen was echter ook op andere terreinen een zeer succesvol zakenman. Via zijn holding was hij eigenaar van de hotels Landgoed De Wilmersberg en ’t Kruisselt en Sportclub Trifora in Twente en de hotels Gran Melia Sancti Petri en Barbacan in Spanje.



De hotels blijven in de familie en ook de maatschappelijke betrokkenheid zal de familie voortzetten, melden zijn echtgenoot Kirsten Fransen en dochters Monique, Ellen en Barbara.



FC Twente

Naast zijn zakelijke loopbaan was Fransen van 1977 tot 1984 voorzitter van de voetbalclub FC Twente. Dat was op zijn lijf geschreven. Fransen hechtte altijd grote waarde aan een goed maatschappelijk, cultureel en sportief klimaat in Twente.



Op dit moment is nog niet bekend wanneer en in welke vorm de uitvaart zal plaatsvinden.