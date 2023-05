Festival in Amsterdam ging door na dodelijke steekpartij: ‘Om geen paniek te creëren’

UpdateOp het festival Solid Grooves in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zijn zondagavond een dode en twee gewonden gevallen. De politie heeft twee mannen aangehouden.

Volgens getuigen brak even na 21.00 uur een grote vechtpartij uit waarbij een of meerdere wapens werden getrokken. In de schermutselingen raakten drie mannen gewond. Een van hen werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het gaat om een 21-jarige man uit Diemen. De andere twee, een 22-jarige man uit Nieuwegein en een 24-jarige man uit Amsterdam, werden eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Zij verkeren niet in levensgevaar.

De politie was met de ambulancediensten snel ter plaatse en doet nog onderzoek. Ze roept getuigen op om zich te melden. Op het festivalterrein aan de Donauweg konden twee 20-jarige mannen uit Amsterdam worden aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de vechtpartij.

Paniek

Getuigen vertellen dat ze direct door hadden dat het goed mis was. Op de plek van de vechtpartij, naast het hoofdpodium, brak paniek uit. Een van de slachtoffers reageerde niet meer en ehbo’ers begonnen met reanimeren. Het slachtoffer werd daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, net als de twee andere gewonden.

Inmiddels gaat er online een filmpje rond waarop te zien is hoe twee groepen mensen op het festival met elkaar op de vuist gaan. Daarop is te zien dat tenminste een man zich in de vechtpartij mengt met een steekwapen in zijn hand.

Na de steekpartij ging het feest nog wel door, maar veel bezoekers besloten naar huis te gaan. Getuigen die nog wel bleven, zeggen dat de sfeer daarna grimmig was.

Fouilleren

Een woordvoerder van organisator Apenkooi laat weten dat bezoekers volgens de standaardprocedure zijn gefouilleerd op het festival. Hoe het mes toch binnen is gekomen, wordt onderzocht.

Dat het feest na de steekpartij doorging, had ermee te maken dat de organisatie geen ‘paniek’ wilde creëren onder de bezoekers. ,,Je moet een afweging maken op dat moment,” legt de woordvoerder uit. ,,Het is een dieptragisch incident, we hebben ervoor gekozen om het volume van de muziek aan te passen en de dj’s is gevraagd geen opzwepende muziek meer te draaien. Als we het feest direct hadden ontruimd, was er kans dat er paniek zou uitbreken. Nu hebben we tot het eind rustige muziek gedraaid en is iedereen rustig naar huis gegaan.”

Engels

Solid Grooves is van oorsprong een Engels feest van de Britse producers Michael Bibi en Pawsa. Het feest is vernoemd naar het muzieklabel dat zij enkele jaren geleden oprichtten. Pawsa draaide ’s middags, Bibi moest verstek laten gaan vanwege gehoorproblemen.

Solid Grooves kende al eerder edities op Ibiza, Barcelona en in Engeland. Festivalorganisator Apenkooi haalde het feest al eerder naar Amsterdam tijdens Amsterdam Dance Event. Vorig jaar was er een uitverkochte editie in de Scheepbouwloods op de NDSM-werf en nu voor het eerst een festival op het nieuwe evenemententerrein Delta.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.