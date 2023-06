Festivalgangers woest op Ticketmaster: last-minute ticket van 255 euro verkopen niet langer mogelijk

Festivalgangers die op het laatste moment hun ticket willen verkopen voor Down the Rabbit Hole krijgen donderdag een melding dat dit niet meer mogelijk is. Ticketmaster heeft de legale doorverkoop van tickets op hun eigen exclusieve doorverkoopplatform ruim een dag voor aanvang van het festival stopgezet.

In een reactie aan een boze klant schrijft Ticketmaster: ‘Acht uur voor het evenement wordt de doorverkoop gesloten. Het doorverkopen van tickets was mogelijk tot vier uur voor het openen van de camping op donderdag 12.00 uur.’ Waarom dit zo is, maakt Ticketmaster in het bericht niet duidelijk. Het zou mogelijk te maken hebben met het verwerken van de betalingen, dat voor de aanvang van het evenement helemaal klaar moet zijn.

Intussen schrijven talloze festivalgangers de frustratie van zich af op sociale media. ‘Dit is ronduit belachelijk, want juist last minute transacties zijn wat je wilt’, schrijft de ervaren muziekjournalist Atze de Vrieze van 3 voor 12. ‘Dit is niet ok’, zegt Noortje Habets. Zij probeerde donderdag haar ticket te verkopen, maar zag dat dit niet langer mogelijk was.

‘Hopeloze situatie’

Ook hiervoor had Habets al problemen met het doorverkopen van een kaartje dat ze voor een vriend had gekocht. In een reeks tweets schetst ze haar situatie: ‘Als je dus een kaartje voor een vriend hebt gekocht, en diegene gaat toch niet, kan diegene niet zelf het ticket doorverkopen. De originele koper moet dan met de klantenservice overleggen en het doorgestuurde kaartje ongedaan laten maken.’

Vervolgens moet de originele koper het ticket beschikbaar maken voor doorverkoop. Daarvoor moet diegene zijn bankgegevens verifiëren bij Adyen. Dit kan 2 à 3 dagen duren, zegt Habets. ‘Dus als je op de dag zelf ziek bent, niet meer kan, en je kaartje à 255 euro probeert te verkopen wordt dat een hopeloze situatie.’

Mojo houdt de doorverkoop van tickets voor Down the Rabbit Hole (DTRH) dit jaar exclusief op Ticketmaster, met de gedachte dat kopers ‘gegarandeerd een geldig ticket krijgen’. De kaartjes voor het driedaagse megafestival dat vrijdag in Ewijk (Gelderland) van start gaat, kunnen normaal gesproken maar één keer worden doorverkocht. ,,Daar gaan mensen bij de aankoop van een ticket akkoord mee”, legde Mojo eerder uit. ,,Het originele kaartje wordt ongeldig, en de koper krijgt een nieuw ticket.” Via andere wegen een tweedehand­stic­ket kopen ‘is niet veilig’, benadrukte Mojo eerder deze week.

Marktmacht

Timo Klein, universitair docent mededingingseconomie aan Universiteit Utrecht, noemt de hele situatie ‘bizar’. ,,Het is voor mij onduidelijk waarom Ticketmaster dit doet. Het is ook voor hen niet winstgevend. Wellicht kunnen hun systemen de doorverkoop niet aan, en willen ze besparen op investeringskosten om het systeem goed te laten lopen”, vermoedt Klein, als consultant werkzaam bij adviesbureau Oxera.

Het zomaar sluiten van de doorverkoop - veel festivalgangers geven aan verrast te zijn - staat volgens Klein symbool voor marktmacht: het ongestraft de kwaliteit van je dienstverlening kunnen verlagen. ,,Er is immers toch geen risico dat consumenten voortaan een ander kanaal gebruiken voor doorverkoop. Dat is er namelijk niet.” Deze monopoliepositie is voor de klant niet goed, zegt Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar economie aan de UvA. ,,Er zijn echt meerdere officiële (weder)verkoopkanalen nodig, zodat er concurrentie op fee en service komt. Nu zal Ticketmaster zeggen dat dit vanwege de veiligheid of betalingsafhandeling is, maar we kunnen niet controleren of dat echt nodig is.”

Ticketswap

Op Ticketswap, het populaire platform waar particulieren sinds 2012 kaartjes legaal kunnen doorverkopen, is het wél mogelijk om vlak voor een concert of festival een kaartje te verkopen of kopen. Dit jaar is Ticketswap door Ticketmaster echter buitenspel gezet als het gaat om enkele grote Mojo-festivals, zoals Down the Rabbit Hole en Lowlands.

,,Toen bekend werd dat Ticketmaster zelf de resale van tickets zou gaan oppakken, werd ons al duidelijk dat zij hun monopoliepositie daarmee nog groter maakten”, reageert Ticketswap-ceo Hans Ober. ,,Last minute worden hier nu veel mensen de dupe van. Bij TicketSwap vinden wij dat de eigenaar van een ticket altijd zeggenschap houdt, en zelf bepaalt of en wanneer het ticket wordt doorverkocht.”

Down the Rabbit Hole maakt dit jaar gebruik van zogeheten ‘mobile only-kaarten. Dat betekent dat je een QR-code laat scannen die in de Ticketmaster-app staat. Een screenshot van de QR-code geeft geen toegang. Daardoor is het dus niet mogelijk om je kaartje nog op een andere manier te verkopen.

Zowel Ticketmaster als Mojo zijn donderdag onbereikbaar voor een reactie.

