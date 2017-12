Fidan Ekiz: Ik kan het wel aan als Turken me een nestbevuiler noemen

We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen . Vandaag aflevering tien: columnist/documentairemaker/DWDD-tafeldame Fidan Ekiz (41). Ze moest voor het eerst mantelzorgen, deed het stof opwaaien met een column over de Turkse rellen en scheidde van man/journalist Wierd Duk. Het afgelopen jaar was een roerig jaar.

Is roerig het goede woord of was 2017 – op z’n Rotterdams - gewoon een klotejaar?

,,Als je me het een half jaar geleden had gevraagd, had ik dat laatste gezegd. Toen was ik totaal van slag. Vooral door mijn scheiding. Boos. Droevig. Inmiddels kan ik een beetje boven alle gebeurtenissen uitstijgen. Ik zie dat de chaos - want dat was het - me ook wat gebracht heeft. Ik ben volwassener geworden: niet zo slecht voor me.’’

Over je vader. Die was aan het begin van het jaar al erg ziek, schreef je in je columns. Hoe is het nu met hem?

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie ,,Hij is na de operatie vorig jaar nooit meer de oude geworden. Hij moest voor een liesbreuk naar het ziekenhuis maar kreeg allerlei complicaties: pijn, ontstekingen, totaal gebrek aan energie. Mijn vader heeft wel negen jasjes uitgedaan: zo heftig voor hem. Er waren weken bij dat we met z’n allen constant in het ziekenhuis moesten zijn. ‘Mantelzorgen’: zoiets vreemds. Dat ik nu voor mijn vader zorgde in plaats van andersom. Ik probeerde in die periode uit alle macht mijn werk door te laten gaan. Interviews deed ik bijvoorbeeld maar in de ziekenhuiskantine. Gekkenwerk, natuurlijk. Maar dat ‘calvinistische’- schouders eronder, kop op – heeft juist mijn Turkse vader erin geramd. Die vond altijd: werk gaat voor.’’



Je scheiding van opiniemaker Wierd Duk (eerst AD/nu Telegraaf) belandde zelfs in Story. Hoe kijk je daarop terug?



,,Dat was raar, hoewel ik het misschien niet raar moet vinden. Want Wierd en ik stonden natuurlijk allebei al in de schijnwerpers omdat we ons in hét maatschappelijke debat mengden: de kloof tussen moslims en niet-moslims. Wierd, die het opnam voor de islamcritici. Ik, die het opnam voor de gematigde moslims, zoals mijn ouders, die niks met radicale moslims te maken willen hebben. Het was voor buitenstaanders dus al langer duidelijk dat we thuis nogal eens van mening verschilden en sommigen dachten ook dat dat de reden was voor de breuk.’’

Was dat niet zo?

,,Ik wil wat voorzichtig met dit onderwerp zijn. Het gaat niet alleen mij aan, maar ook Wierd. En, ja, het is heel moeilijk geweest, maar nu zorgen we samen best goed voor vierjarige zoon, Ferran. Ik kan wel zeggen dat die meningsverschillen niet dé reden waren. Het was eerder zo dat we elkaar steeds minder goed gingen begrijpen omdát we al wat uit elkaar waren gegroeid. We waren allebei druk, veel op pad, op reis in het buitenland, en raakten elkaar een beetje kwijt. Ik verlangde ergens toch wel naar een vast gezinnetje op een vaste plek en heb op een gegeven moment hard gesteld: alles of niets. Het werd dus: niets. Ik ben blij dat het ergste verdriet achter de rug is maar eerlijk: scheiden voelt nog steeds als falen.’’

Waarom voelt het zo?

,,Misschien omdat we eerder hadden moeten signaleren dat we uit elkaar groeiden. Dat we dan nog nader tot elkaar hadden kunnen komen. Want ik vond het juist fijn om samen te zijn met iemand die me uit mijn comfortzone haalde. Wierd, de kalme, de rationele. Ik, de emotionele, de temperamentvolle. En ik vond het geweldig dat hij me over mijn eigen aannames na liet denken. Ik ben door Wierd bijvoorbeeld anders aan gaan kijken tegen zo’n fenomeen als Pim Fortuyn. Dat Fortuyn tijdens zijn leven door de ‘politiek-correcte’ media onterecht als racist en fascist is weggezet. Wat ik wel lastig vond is dat Wierd op social media geen enkele discussie uit de weg ging en dingen daardoor op scherp zette. Ik probeer dat niet te doen. Maar ik vind het nog altijd rot als anderen iets akeligs over hem zeggen. Ook al zijn we niet meer samen: het is een fascinerende man.’’

Je nam zelf ook scherp stelling. In die ene veelbesproken column over de Turkse rellen in Rotterdam hekelde je de Erdogan-supporters in Nederland en werd daarna bedreigd.

,,Ik heb me in het begin als journalist neutraal proberen op te stellen. Maar de laatste jaren voel ik, als kind van Turkse gastarbeiders, meer de behoefte me in het debat te mengen. Misschien omdat ik, sinds ik moeder ben, de samenleving zie verharden. En me afvraag hoe mijn half Turkse zoontje zich daarin staande gaat houden. Ik wist dat deze column als een bom in zou slaan maar sta er nog steeds achter. Het is bizar dat Turkse-Nederlanders die hier van alle vrijheden profiteren zo’n autocraat als Erdogan steunen. En ik kan het wel handelen als nationalistische Turken me vervolgens een ‘nestbevuiler’ noemen. Erger was het dat ik een paar nachten extra waakzaam in mijn bed heb gelegen: ze kenden mijn adres.’’

Welk verwijt uit de Turkse gemeenschap heeft je het meest getroffen?

,,Dat ik niet oprecht ben. Dat ik me ‘bij Nederlanders probeer in te slijmen’. Uh, ik bén Nederlander.’’

Je wilde je Turkse paspoort inleveren. Heb je dat gedaan?

,,Ik heb het geprobeerd en het bleek lastiger dan gedacht. Ik kan er niet teveel over zeggen want het speelt een rol in het boek dat ik volgend voorjaar uitbreng.’’

Je zei aan het begin: ik ben volwassener geworden. Hoezo?