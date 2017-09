Fiets en bbq kunnen weer uit de schuur: ideaal buitenweer op komst

Holleeder in de rechtbank bij voortzetting strafproces

10:53 Willem Holleeder verscheen vandaag in de rechtbank in Amsterdam om de voortzetting van zijn strafproces bij te wonen. Tijdens een niet-inhoudelijke zitting, de dertiende sinds zijn aanhouding eind 2014, wordt de stand van zaken in het onderzoek naar de 59-jarige topcrimineel besproken.