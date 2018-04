Fietsen dodelijker dan autorijden: kwart slachtoffers verongelukt op e-bike

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen zei gisteren nog in deze krant dat ze de eerdere doelstelling van 500 doden in het verkeer niet meer wil hanteren. ,,De ambitie moet gewoon nul zijn, ook al weet je dat je dit nooit kunt halen. Dus voortaan geldt 'zero tolerance'. Die omslag gaan we nu met z'n allen maken.''



Een belangrijke verkeersadviseur van de minister, Peter van der Knaap, stelt vandaag in een interview in deze krant dat gemeenten en provincies wellicht via controles en toezicht moeten worden aangespoord om te investeren in verkeersveiligheid.



Van der Knaap, directeur bij verkeersonderzoeksbureau SWOV: ,,Lokale bestuurders moeten kiezen welke functie een weg heeft en daar consequent naar handelen. Ga niet akkoord met een 50-kilometerstraat dwars door een winkelgebied!'' De functie is volgens de verkeersadviseur bepalend voor de inrichting van de weg. ,,Hoe die er concreet uit gaat zien, daar kun je duidelijke afspraken over maken.''