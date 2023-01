Fietser raakt zwaargewond bij harde botsing met auto in Apeldoorn

Pieter wordt he-le-maal gek van telefoon­tjes over gevonden sleutels: ‘Ik ben ze helemaal niet kwijt’

Het is het gesprek van de dag in het Zeeuwse Westkapelle. Heel het dorp heeft het al dagenlang over de gevonden sleutels van Pieter Houmes. Door meer dan honderd mensen is de Westkappelaar de afgelopen dagen gebeld met steeds hetzelfde verhaal. ,,Dat ze mijn sleutels hebben gevonden met een labeltje met mijn telefoonnummer. Maar ik ben mijn sleutels helemaal niet kwijt.”

9 januari