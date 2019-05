Fietsers blij: toch vier zondagen de Afsluitdijk over

De afsluiting stuitte op fel verzet van organisaties als de Fietsersbond, Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform. Zij vroegen de minister nog eens te kijken of er geen oplossing was te bedenken. Die is er nu gekomen: het fietspad kan gebruikt worden op zondag 23 juni. Dit is in de buurt van de langste dag, iets wat voor veel wielrenners een belangrijke dag is. Ook op zondag 21 juli, zondag 4 augustus en zondag 18 augustus mag er gefietst worden. Op die laatste dag wordt de fietswedstrijd de IJsselmeer Challenge gereden.