‘Filosoof Daan Roovers wordt de nieuwe Denker des Vaderlands’

Roovers is voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine en de drijvende kracht achter De Nacht van de Filosofie. Ze is de opvolger van René ten Bos die de titel sinds 21 april 2017 droeg. Eerdere Denkers waren Hans Achterhuis en René Gude.

De nieuwe Denker des Vaderlands wil in haar functie debatten leiden, waarbij iedereen aan het woord komt. ,,We moeten een ruimte veroveren waar mensen op gelijke voet in gesprek kunnen gaan. Waar je naar elkaar leert te luisteren’’, zegt ze in de krant. ,,Wat binnen dat debat mijn eigen mening is, vind ik minder relevant.’’