Flat in stad Groningen ontruimd na 'vreemde lucht'

Er zijn 22 woningen uit voorzorg ontruimd en er is voor de zekerheid ook een ambulance opgeroepen. Volgens een woordvoerder betreft het een 'vreemde, penetrante, scherpe lucht', die door meerdere bewoners in het portaal van de flat is geroken. De brandweer was snel ter plaatse om metingen te verrichten. Er is echter geen gas, koolmonoxide of andere gevaarlijke stof gemeten.