Flat ontruimd en school tijdelijk dicht in Nijmegen om mogelijk explosief in garagebox

In de naastgelegen wijk doet de politie maandag ook onderzoek naar een auto in de Meijhorst 29e straat, die mogelijk betrokken is bij de situatie. Een basisschool in deze straat, Daltonschool de Meijboom, moest dicht vanwege de situatie. Rond 11.00 ging de school weer open. Directeur Richard Bosman: ,,Ons is vanmorgen gevraagd een deel van de school af te sluiten voordat deze open ging. De rest van het gebouw konden we gewoon gebruiken. Gelukkig is onze school groot genoeg om alle kinderen op te kunnen vangen.”