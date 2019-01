Flatscreens en IKEA-spullen: strandjutters slaan hun slag op Vlieland en Terschelling

In totaal heeft het schip, de MSC Zoe, ongeveer dertig containers verloren, meldt de Nederlandse kustwacht. Drie daarvan liggen op Vlieland en vier op Terschelling. De rest drijft nog in zee. De MSC Zoe is met een lengte van 395 meter een van de grootste containerschepen ter wereld. Ze vaart onder de Panamese vlag en kan circa 19.000 containers vervoeren.

In de tot nog toe gevonden containers zitten vooral auto-onderdelen, meubels, kinderkleding, accessoires en meubels van IKEA en speelgoed. Ook bevinden zit in drie in vaten organisch peroxide in poedervorm. Hoe gevaarlijk het spul precies is, is nog onduidelijk. ,,Het kan gaan om een van twee soorten: een zou bij 50 graden boven nul ontvlammen, de ander is alleen vervuilend, maar het is in beide gevallen niet wat je wilt’', aldus een woordvoerder van de kustwacht.