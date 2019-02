Flink meer winst voor NS, maar hsl blijft zorgenkind

Dat meldt de NS vandaag in het jaarverslag.

De totale opbrengsten van NS groeide met bijna 16 procent naar 5,9 miljard euro. Van de omzet kwam 2,8 miljard euro van over de grens, met als belangrijkste financiële wapenfeit de start van de Britse concessie West Midlands, met door NS geëxploiteerde lijnen rond Birmingham. De reizigersopbrengsten in Nederland gingen op eigen kracht met ruim 5 procent omhoog.

De nettowinst kwam in 2018 uit op 116 miljoen euro, tegenover 47 miljoen euro een jaar eerder. Bij de winstgroei speelt mee dat NS in 2017 nog een boete kreeg van bijna 41 miljoen euro wegens vals spel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Het onderliggende resultaat steeg van 131 miljoen naar 205 miljoen euro.

Hogesnelheidslijn blijft zorgenkind

In 2018 zijn er meer treinen gaan rijden over de hogesnelheidslijn (hsl), maar op een aantal vlakken presteerde die lijn minder dan het jaar ervoor. Zo reden de treinen minder vaak op tijd: 82,5 procent tegen 83,5 in 2017. ,,De hogesnelheidslijn blijft een uitdaging. Zowel het treinmaterieel als de infrastructuur vragen om verhoogde aandacht”, staat in het jaarverslag.

Eerder deze week meldde deze krant al dat de hsl kampt met een softwarefout die geregeld leidt tot een noodstop. Ondanks de teruglopende punctualiteit steeg de waardering van de reizigers op de hsl wel: 83 procent gaf een 7 of hoger, tegen 77 procent een jaar eerder. Het aantal reizigers over de hsl tussen Schiphol en Rotterdam groeide met 15 procent. Daarom werden Intercity Direct-treinen langer en gingen er vijf per uur rijden in plaats van vier. De intercity naar Brussel is 16 keer per dag over de hsl gaan rijden en de Eurostar naar Londen twee keer per dag.

Op tijd

Over het gehele spoornet gemeten reed 92,6 procent van de treinen op tijd, iets meer dan in 2017. De kans op een zitplaats in de spits groeide iets: van 95 naar 95,1 procent. Ook de waardering van de reiziger steeg licht, reden voor NS om te spreken van ,,een goed jaar”.