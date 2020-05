Flinke files richting stranden, maar zeker niet overal

VIDEO Heftige beelden overval tankstati­on: ‘malloot’ hakt met vleesmes in op balie

13:02 Een overvaller die met een groot vleesmes in balie van het tankstation staat te hakken. Het zijn heftige beelden van de overval in de shop van Tankstation Leus in Almelo, woensdagavond. De overvaller, die super nerveus lijkt, gaat er uiteindelijk vandoor met een paar honderd euro.