Floortje in Moskou: gelijk begon iedereen te overleggen en te bellen

Floortje Dessing en haar filmploeg zaten donderdag met hun neus bovenop het nieuws. De programmamaakster was net opnames aan het maken in de Nederlandse ambassade in Moskou, toen het nieuws over de mislukte Russische aanval op de OPCW wereldkundig werd gemaakt. ,,Heel wonderlijk wat er dan allemaal gebeurt."

Voor haar nieuwe vierdelige serie Floortje en de ambassadeurs maakt Floortje portretten van Nederlandse ambassadeurs. Eén van hen is Renée Jones-Bos. Zij is voor ons land ambassadeur in Rusland en woont en werkt in Moskou.

Topdiplomate

,,Een echte topdiplomate, ik ben heel blij dat we haar mogen volgen. We waren vandaag dus volop aan het filmen in de ambassade, toen we het nieuws uit Nederland hoorden. Wat je dan meemaakt...Eerst was het een rustige werkdag, vervolgens merk je dat iedereen wat onrustig wordt en begint te overleggen en te bellen. Renée Jones-Bos riep al snel haar medewerkers bij elkaar om een soort actieplan te bespreken. Daar mochten we overigens niet bij zijn. Maar daarna mochten we haar gewoon weer vragen stellen. Je weet bij dit soort kwesties dat er veel gevoeligheden zijn. Ik vond dat Jones-Bos daar heel rustig mee omging", vertelt Floortje vanuit Moskou.

Tijdens het draaien hebben Dessing en haar crew geen opvallend Russisch bezoek aan de ambassadeur waargenomen. ,,Maar hee, wij weten natuurlijk ook niet alles. Veel info is vertrouwelijk. Bij ambassadeurs hoor je regelmatig dat ze 'op het matje worden geroepen'. Wellicht gebeurt dat op korte termijn ook weer met haar."

Neus in de boter

De programmamaakster wil in haar nieuwe serie laten zien hoe het werk van een ambassadeur eruit ziet. ,,In het geval van Renée Jones-Bos vielen we met onze neus in de boter. Zij moet zoveel regelen en op eieren lopen om de relatie tussen Nederland en Rusland niet op de spits te drijven. Zeker na vandaag valt dat niet mee."

De vierdelige reeks Floortje en de ambassadeurs is vanaf 22 november te zien op NPO1. De Nederlandse ambassadeur in Rusland komt in de vierde en laatste aflevering aan bod.