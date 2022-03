Florian bedreigde burgemeester, vier jaar later is kans groot dat hij raadslid wordt: ‘Heel ongemakkelijk’

update | video Grote politieac­tie vanwege Duitse plofkra­kers in Deventer, explosie­ven in vluchtauto gevonden

De politie in Deventer heeft vannacht rond 04.00 uur een plofkraker uit Duitsland aangehouden tijdens een politieactie. De Duitser was op de vlucht na een plofkraak net over de Duitse grens, bij Nordhorn. Twee Duitse medeverdachten zijn nog voortvluchtig. In de vluchtauto lagen explosieven, die de EOD onschadelijk heeft gemaakt.

9 maart