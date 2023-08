Fnan (22) wil niet dat ambulance zijn zieke zusje meeneemt: ‘Meer vertrouwen in gezegend water’

Zelf heeft ‘ie meer vertrouwen in gezegend water dan in de Nederlandse medische wereld. Dus toen ambulancebroeders zijn zieke zus op een brancard legden, sloegen bij de 22-jarige Fnan de stoppen door. In mum van tijd stond de straat vol politie, waarbij agenten rake klappen uitdeelden.

De rustige wijk De Leyens in Zoetermeer was zaterdagavond na gegil opeens het toneel van geweld. Daar, aan de Shawzijde, wonen Shaliza Deen en haar buurvouw Nora Billar met hun gezinnen. Ze bekommeren zich om het Eritrees gezin dat wat deuren verder woont en nog maar een paar jaar in Nederland is. Vader, moeder en drie minderjarige kinderen. De oudste zoon werkt en woont op zichzelf.

Dat is de 22-jarige Fnan. ,,Mijn zusje was zaterdag opeens zichzelf niet”, vertelt hij op de bank bij zijn ouders. Het meisje werd onwel. ,,Ze begon te gillen en toen heeft iemand in de buurt 112 gebeld.” Toen de ambulance voor de deur stond, wilde de familie helemaal niet dat de 17-jarige dochter werd meegenomen. Er zou iemand van hun kerk komen met gezegend water, dat zou helpen. Fnan wilde dat ze geen prik zou krijgen want dan loopt ze het risico dood te gaan, had hij eens gehoord. Daarom hield hij de brancard tegen, zegt hij.

Tegen de grond

De zaak escaleerde zó dat uiteindelijk de straat vol politiebusjes stond en agenten Fnan in een perkje tegen de grond werkten. Met het gewicht van agenten op zijn nek kon hij nauwelijks adem halen, vertelt hij nu. Zijn vader en moeder smeekten om hun zoon te laten gaan.

Terwijl zijn zus in de ambulance werd geschoven, verdween Fnan in een politieauto. Hij bracht de nacht in een cel door.

Striemen

Ondertussen bemoeiden de families van Shaliza en Nora zich met de toestand. ,,Dit is een levendige, gezellige buurt. We letten op elkaar, dus toen we lawaai hoorden, gingen we kijken”, vertelt Deen. Daar zag ze veel politie. ,,Wij wilden de boel te sussen, uitleggen dat deze mensen geen Nederlands spreken. Maar toen de buurjongen op de grond lag en we hem hoorden zeggen dat hij geen adem meer kreeg, moesten we iets doen. Er zijn al vaker doden door gevallen. Doe normaal!, schreeuwden we.”

De agenten dwongen de buren om weg te gaan. ,,Ondanks dat er door agenten verschillende keren luidkeels werd gevorderd om weg te gaan, kon er geen veilige werkomgeving voor de ambulancemedewerkers worden gecreëerd”, vertelt een politiewoordvoerder.

Aan de Shawzijde kwam de politie zaterdagavond in actie nadat ambulancepersoneel zijn werk niet kon doen. Daarbij zijn klappen uitgedeeld aan buurtbewoners en is een man aangehouden.

Ze werden tot hun deuropening geduwd door agenten, is op beelden te zien die deze krant bekeek. Volgens Deen werd haar 15-jarige zoon Imraan geslagen, de striemen zijn nog te zien. ,,Jonge kinderen hebben al dat geweld gezien”, zegt Deen. ,,De politie zou kinderen moeten beschermen. Ik voel me nu onveilig. Wij zijn geen terroristen. We werken, betalen belasting, de kinderen gaan naar school.”

Fnan en zijn familie zijn geschrokken en bang. Ze hebben verdriet dat dit allemaal is gebeurd. Op de bank zit ook de 17-jarige zus waar alles om begon. Ze is ook weer thuis en kreeg in het ziekenhuis enkel wat slaapmiddelen, zegt Fnan. Wat er precies met haar was, is niet duidelijk.

Dreigend

De politie heeft een heel andere kijk op de zaak. De agenten waren opgeroepen omdat vervoer naar het ziekenhuis werd belemmerd. ,,De groep familieleden en omwonenden, ruim twintig personen, begon zich vervolgens ook met het handelen van de politie te bemoeien. Hierbij ontstond een zeer dreigende situatie", vertelt een woordvoerder. ,,De agenten voelden zich zo bedreigd dat een dringende oproep voor assistentie deden. Om een veilige werkomgeving te creëren, waren agenten genoodzaakt gebruik te maken van hun wapenstok.”

