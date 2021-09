FNV bereidt acties voor in academische ziekenhuizen: ‘Loonbod ondermaats’

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft zondagavond een eindbod gepresenteerd aan de vakbonden in de vastgelopen cao-onderhandelingen. ,,Hiermee nemen de NFU en de academische ziekenhuizen (umc’s) hun verantwoordelijkheid om de impasse van de vastgelopen cao-onderhandelingen te doorbreken”, stelt de federatie. Vakbond FNV Zorg & Welzijn is teleurgesteld over het bod en zegt dat de voorbereidingen voor een staking op 28 september doorgaan.

Het eindbod kwam nadat de zorgvakbonden een ultimatum hadden gesteld. De bonden dreigden met acties bij academische ziekenhuizen. Als hun eisen niet voor maandag 6 september zouden worden ingewilligd, zouden de medewerkers zondagsdiensten gaan draaien op doordeweekse dagen. In de ziekenhuiszorg is dat het ultieme stakingsmiddel.

Geen geld

Eerdere cao-onderhandelingen in de umc’s liepen vast, omdat er volgens werkgevers geen geld zou zijn. ,,We willen en kunnen niet langer wachten op Den Haag gezien de zoveelste vertraging in de kabinetsformatie”, stelt NFU-voorzitter Margriet Schneider. ,,Daarom doen we nu een eindbod met verbeteringen op de huidige cao, waar wij en de vakbonden al grotendeels overeenstemming over hadden. Daarnaast bieden we een gerichte loonsverhoging voor die groep waar de achterstand het grootst is en een beperkte algehele loonsverhoging voor de rest van de umc-medewerkers.”

Het eindbod van de NFU bevat onder meer een structurele loonsverhoging van 3,5 procent per 1 augustus 2022, een eenmalig uitkering van 3,5 procent over 2021 en een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag.

Eerste stap

NU’91, de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, reageert verheugd. Het huidige eindbod is volgens NU’91 een ‘eerste stap in de goede richting tot meer waardering’ voor verpleegkundigen en verzorgenden. ,,Al vanaf het moment dat NU’91 werd opgericht, dit weekend exact dertig jaar geleden, wordt ingezet op een cao voor alleen deze groepen”, zegt voorzitter Stella Salden van NU’91.

NU’91 zal het voorstel met een positief advies voorleggen aan de leden in de umc’s.

FNV: ‘Bod zeer teleurstellend en ondermaats’

Vakbond FNV laat weten het bod zeer teleurstellend en ondermaats te vinden. ,,Met dit eindbod, dat zich slechts op enkele beroepsgroepen focust, speelt de NFU medewerkers tegen elkaar uit. Terwijl iedereen juist schouder aan schouder staat en samen verantwoordelijk is voor optimale zorg. Voor de NFU blijkt de een wat meer van waarde dan de andere, terwijl iedereen zo enorm hard nodig is binnen de UMC’s en daar waardering voor dient te krijgen. Daarom gaan wij ervan uit dat collega’s solidair met elkaar zijn en zich niet door het slechte eindbod laten leiden”, zegt bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn.

De komende twee weken zijn er bijeenkomsten gepland in de zeven UMC’s. Afhankelijk van de reactie tijdens de bijeenkomsten beraadt de FNV zich of zij het eindbod zal voorleggen aan haar leden. In de tussentijd gaan de voorbereidingen voor de staking op dinsdag 28 september door. Dat zou betekenen dat medewerkers in de academisch medische centra (UMC’s) dan voor een dag het werk neerleggen en alle planbare zorg niet doorgaat. ,,Uiteraard staat de patiëntveiligheid voorop en wordt alle spoedzorg gegarandeerd”, aldus Merlijn.

Volgens de vakbond gaan in het eindbod alleen verpleegkundigen en doktersassistenten er in salaris iets op vooruit en slaat de NFU het hele jaar 2021 helemaal over. Ook zegt de FNV dat het NFU spreekt van een tweejarige cao, maar het eigenlijk gaat om drie jaar. ,,De meeste werknemers krijgen er 1 procent structurele loonsverhoging bij en een eenmalige uitkering van 750 euro bruto in die drie jaar tijd. Voor 2023 verwijst de NFU naar Den Haag voor extra geld voor betere arbeidsvoorwaarden en we weten allemaal dat sprookjes niet bestaan”, vindt Merlijn.

,,De NFU heeft de afgelopen 10 maanden continu aangegeven geen geld te hebben voor betere arbeidsvoorwaarden. Uit een onderzoek van adviesbureau EY bleek dat de UMC’s financieel gezien het meest gezond zijn van alle zorginstellingen, met een solvabiliteit van meer dan 30 procent. Waarom kan hier geen fatsoenlijke, structurele loonsverhoging voor al het personeel van af? Ze werken allemaal onder een immens hoge werkdruk en kunnen het werk niet zonder elkaar doen”, aldus de FNV-bestuurder.