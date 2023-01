FNV kondigt staking aan voor vuilnismannen en boa's, ook landelijke actiedag gepland

Gemeenteambtenaren leggen eind deze maand het werk neer om zo een betere cao af te dwingen. Dat meldt vakbond FNV, nadat het ultimatum dat zij aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) had voorgelegd vandaag is verlopen. Het zwaartepunt van de staking ligt in eerste instantie op reinigingsdiensten en handhaving in zes grote steden, laat FNV-bestuurder Marieke Manschot weten.

Als gevolg daarvan is het volgens de FNV goed mogelijk dat vuilnisbakken niet meer worden geleegd of veegauto’s niet rijden. Ook kan het zijn dat wordt besloten dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) niet langer parkeerboetes uitdelen, aldus Manschot. Volgens haar zijn het met name ambtenaren in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg en Almere die bereid zijn tot staking, omdat die gemeenten vooroplopen.

De FNV verwacht dat in de komende twee weken ook andere gemeenten aansluiten. ,,De actiebereidheid is groot", zegt Manschot, al kan ze nog geen aantallen noemen. ,,Maar zo groot heb ik het in deze branche nog niet eerder meegemaakt.” Er zijn nog geen data bekendgemaakt waarop de acties moeten plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt niet op één dag gestaakt, maar bepalen werknemers in gemeenten zelf wanneer ze het werk neerleggen.

Wel wordt er een landelijke demonstratie in Utrecht gepland, op 15 februari. Ambtenaren kunnen daar fysiek, maar ook ‘op afstand’ bij zijn.

VNG wil terug om tafel

Er werken in totaal 187.000 mensen voor gemeenten in Nederland. De vakbonden willen voor hen een flinke loonsverhoging van 12 procent afdwingen. Maar de VNG, die namens de gemeenten het overleg voerde, wilde in december niet verder gaan dan 8 procent verdeeld over twee jaar. Het gesprek is toen gestopt.

De VNG laat vandaag weten terug om tafel te willen met de vakbonden, om alsnog over de cao-eisen te praten. ‘Gemeentelijke werkgevers willen graag dat er op korte termijn een goede cao komt die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in de sector. Het moet ook mogelijk zijn om daarover verder te onderhandelen. Een ultimatum en mogelijke acties van vakbonden helpen daar niet bij', meldt de vereniging.

Maar de FNV wil dat niet afwachten. ,,Dat er acties komen staat buiten kijf.”

12 procent loonsverhoging

Eind december stelde de FNV aan de VNG een ultimatum, dat vandaag om 10.00 uur afliep. De werkgevers moesten akkoord gaan met de cao-eisen: onder meer 12 procent loonsverhoging voor 2023 en een automatisch prijscompensatie. Werkgevers boden op hun laatste bod 5 procent loonsverhoging per 1 februari, stelde de FNV in december al.

De VNG noemt de eisen van de vakbond onhaalbaar. ‘Het is ook niet in lijn met andere cao's voor 2023', stelde de branchevereniging in een eerdere brief. ‘De onderhandelingen komen op ons over als een nagenoeg eenzijdig proces: één partij mag alle stappen zetten in de hoop ooit een vaag punt te bereiken waarop de andere partij bereid is om de onderhandelingen echt te beginnen. Voor de werkgevers is dat onbegonnen werk.’

De FNV vindt de hoge salariseis nodig om de werknemers te compenseren voor de flinke inflatie, maar ook om het werk als gemeenteambtenaar aantrekkelijker te maken op een krappe arbeidsmarkt.

Kantoorpersoneel nog niet

In eerste instantie zullen acties beperkt blijven tot de reinigingsdiensten en boa’s, stelt FNV-bestuurder Manschot. Dat zijn de beroepen met de meeste maatschappelijke impact en dus valt het meer op als zij het werk neerleggen. Ambtenaren die op kantoor werken, bijvoorbeeld aan de verwerking van paspoorten en rijbewijzen, doen voorlopig niet mee.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: