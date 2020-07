Forensisch Instituut kraakt geheime iPhone van kroongetuige Nabil B.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de mobiele telefoon gekraakt die kroongetuige Nabil B. in zijn cel had. Dat blijkt uit een brief van de rechter-commissaris die deze nieuwssite heeft ingezien. B. ontkende eerder dat hij een mobiele telefoon in zijn cel heeft gehad.

Binnen een dag heeft het NFI de telefoon, een iPhone 5, weten te kraken, staat in de brief, waarover NRC maandag als eerste schreef. B. had het toestel maandenlang in zijn bezit, van september 2017 tot en met 9 februari 2018. Gedurende die periode zat hij vast en onderhandelde hij nog met het Openbaar Ministerie (OM) over een deal om kroongetuige te worden.

Tijdens die periode voerde B. gesprekken met een van zijn toenmalige advocaten familieleden gesprekken via WhatsApp. Hij heeft het in deze gesprekken gehad hebben over zijn positie als kroongetuige. Ook sprak hij over zijn tijd in het criminele circuit en over personen die daarbij betrokken waren geweest. ,,Zijn er nog dingen die je niet meeneemt en ik op moet halen?”, vraagt de persoon met wie Nabil aan het chatten is. „Euh ja, maybe wel. Maar die spullen hou ik dan wel apart, advocaten mogen die ophalen, jij niet,” reageert Nabil vervolgens.

Vorig jaar juli gaf Nabil B. al toe dat hij een PGP-telefoon naar binnen had gesmokkeld in zijn cel. Er bestonden vermoedens dat B. daarnaast ook beschikking heeft gehad over een iPhone. Dat heeft de kroongetuige echter tijdens verhoren waar hij onder ede stond ontkent, waardoor nu dus vast staat dat de kroongetuige heeft gelogen.

Telefoon

In een interview met deze site vertelde een voormalig anonieme advocaat van B. begin deze maand dat hij in januari gebeld werd door de Amsterdamse deken, die toezicht houdt op de advocatuur. Die had van de weduwe van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum een envelop gekregen. Die envelop heeft de anonieme advocaat vervolgens bij de deken op laten halen.

In het interview wilde de advocaat niet kwijt wat er in de envelop zat, maar volgens ingewijden zou de iPhone erin hebben gezeten die B. in zijn cel had. De kroongetuige zou de anonieme advocaat hebben gevraagd de envelop met inhoud aan hem te geven, maar dat weigerde de advocaat. ,,Daar was de kroongetuige niet blij mee. Hij sprak plots met een agressieve toon. ‘Als je mijn spullen niet terugbezorgt, dan leer je een heel andere kant van mij kennen.’ Daar schrok ik van, deze bedreiging.”