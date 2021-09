Formule 1 toont zich overal in Zandvoort als bron van contrast en controverse

Marieke legt ‘grootste puzzel ter wereld’: ‘Een uit de hand gelopen corona-hob­by’

29 augustus TILBURG - Beginnen bij de randjes en vanuit daar verder, toch? Niet bij de puzzel van de Tilburgse Marieke Sarton. In coronatijd legt ze meer dan 40.000 stukjes. Samen vormt haar ‘kunstwerk’ negentig jaar Mickey Mouse, volgens Guinness Book of Records de grootste puzzel ter wereld. ,,Ik heb de doos in meerdere etappes naar boven moeten sjouwen.”