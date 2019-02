Fors minder mensen in de bijstand, ook veel Syriërs vonden werk

In 2018 daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 24.000, een afname van ruim 5 procent. Het jaar ervoor slaagden slechts 8.000 bijstandsgerechtigden erin om van hun uitkering af te komen. Voor het eerst in tien jaar daalde ook het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond.

In deze groep is het aantal bijstandsontvangers afgelopen jaar met ruim 10.000 afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt met name doordat veel Syriërs met een verblijfsvergunning een baan vonden, verklaart een woordvoerder van het CBS. ,,De stroom nieuwe vluchtelingen uit Syrië is langzaam opgedroogd.’’

Eind 2017 ontvingen 39.500 Syriërs een Nederlandse bijstandsuitkering. Zij maken bijna 9 procent uit van het totale aantal uitkeringsontvangers. In de eerste helft van 2018 vonden 1.800 Syrische bijstandsontvangers een baan. Ongeveer de helft van alle personen met een bijstandsuitkering heeft een niet-westerse migratieachtergrond.

Jongeren

Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond daalt al voor het derde jaar op rij. Die daling ging het hardst in de groep tot 45 jaar. In de groep jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsontvangers met bijna 14 procent af (ofwel 6.000 jongeren). Het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand verminderde met 16.000, oftewel 9 procent.

De aantrekkende economie zorgt voor een krappere arbeidsmarkt, verklaart het CBS de forse uitstroom. ,,Steeds meer mensen vinden werk. Daarnaast zijn er jongeren die uit de bijstand stromen omdat ze gaan studeren en mensen die gaan samenwonen met een partner die genoeg eigen vermogen of inkomen heeft.’’

45-plussers blijven relatief vaak in een bijstandsuitkering hangen. Bij hen bedroeg de daling minder dan 1 procent. Zij lijken minder te profiteren van de gunstige arbeidsmarkt dan de jongere leeftijdsgroepen, waardoor zij eerder of langer op bijstand zijn aangewezen. Ook speelt bij 45-plussers de jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd mee. Oudere bijstandsontvangers verlaten de bijstand later voor een AOW-uitkering. In 2018 is de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar. De groep 45-plussers met bijstand is daardoor minder snel gedaald.