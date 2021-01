Forse kritiek van artsen op vaccin-beleid: ‘Dit is niet meer uit te leggen’

Man (22) opgepakt voor ophangen granaat bij café Bruut in Zwolle

13:08 Een 22-jarige man uit Almere is vandaag opgepakt voor het ophangen van een granaat bij Bar Bruut in Zwolle. De verdachte werd opgepakt voor de tweede handgranaat die werd opgehangen bij het café, in januari vorig jaar. Uitbater Bob Kooistra is verheugd met de doorbraak in het politieonderzoek.