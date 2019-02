Forse tik op de vingers voor hulpverleners na dood baby Breda

Het zeven maanden oude jongetje overleed in het ziekenhuis. Volgens de sectie overleed de baby door geweld van buitenaf of hevig schudden op die 19e november 2017. De baby had onder meer een bloeduitstorting onder het hersenvlies en een gescheurde tongriem. De moeder heeft verklaard dat zij boodschappen was gaan doen en bij terugkomst in hun woning merkte dat haar kind moeilijk ademde.